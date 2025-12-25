إعلان

وزير الخارجية يعلق على اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي.. ماذا قال؟

كتب-عبدالله محمود:

10:40 م 25/12/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

علق وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، على اتفاق الغاز الطبيعي مع إسرائيل، مؤكدًا أن الصفقة تجارية بحتة وليس لها علاقة بالقضية الفلسطينية أو تهجير سكان قطاع غزة.

وقال عبد العاطي في مقابلة مع برنامج الإعلامي عماد الدين أديب على قناة سكاي نيوز عربية، إن اتفاق الغاز المصري الإسرائيلي صفقة تجارية بحتة بين شركات.

وأكد عبد العاطي، أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم الإعلان عن اللجنة الإدارية التي ستدير إدارة قطاع غزة ضمن اتفاق السلام لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن هناك أجماعًا عربيًا على نشر لجنة إدارية من التكنوقراط.

وأضاف عبد العاطي، أن ترامب يمثل الضمان الوحيد لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية اتفاق الغاز الطبيعي مع إسرائيل القضية الفلسطينية

