بعد تقرير البنتاجون بشأن نشر الصين 100 صاروخ باليستي.. بكين ترد بقوة

حثت الصين، الثلاثاء، الولايات المتحدة على الوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بنزع السلاح النووي، وذلك بعد أن أشارت مسودة تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أن بكين يُرجح أنها قامت بنشر أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في مواقع قريبة من الحدود مع منغوليا، دون إبداء رغبة في الدخول في محادثات للحد من التسلح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين، إن الولايات المتحدة، بصفتها قوة نووية عظمى تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، تتحمل "المسؤولية الخاصة والأولوية" في مجال نزع السلاح النووي، مضيفًا أن "المهمة الأكثر إلحاحًا للولايات المتحدة هي الوفاء بجدية بهذه المسؤولية".

وأشار لين إلى أنه يتعين على واشنطن خفض ترسانتها النووية بشكل كبير، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لانضمام بقية الدول المالكة للأسلحة النووية إلى عملية نزع السلاح النووي.

ذكر البنتاجون بحسب مسودة التقرير التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن الصين ربما تكون قد نصبت أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "دي إف-31" يعمل بالوقود الصلب، في ثلاثة مواقع لإطلاق الصواريخ قرب منغوليا، كما أفادت نشرة علماء الذرة، وهي منظمة غير ربحية مقرها شيكاغو، بأن الصين تعمل على توسيع وتحديث ترسانتها النووية بوتيرة أسرع من أي قوة نووية أخرى.

وأضاف التقرير الأمريكي أنه "لا توجد حتى الآن مؤشرات على رغبة بكين في اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الدخول في مناقشات أكثر شمولًا بشأن الحد من التسلح".

من جانبه، شدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على أن بلاده تلتزم بسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، وتتبنى استراتيجية نووية دفاعية بحتة، مؤكدًا أن الصين "لا تنخرط في سباقات تسلح نووي مع أي دولة".