إعلان

إيران: مستعدون لمواجهة أي سيناريو وقوتنا الصاروخية لم تُستخدم بعد

كتب : مصراوي

02:58 م 23/12/2025

العميد أبوالفضل شكارجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طهران - (د ب أ)

قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبوالفضل شكارجي، اليوم الثلاثاء، إن القوة البحرية والبرية والصاروخية الإيرانية جاهزة لمواجهة أي سيناريو عدائي.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن شكارجي قوله في اجتماع للجمعية الإسلامية للطلاب المستقلين بجامعة شريف: "لم نستسلم حتى في ذروة التوترات والصراعات، وخلال الأيام الاثني عشر الماضية عززنا قوتنا وحققنا نتائج ملموسة".

وأضاف: "لكننا خففنا من حدة عدائنا قليلا ولجأنا إلى المجال الناعم، الدعاية والإعلام، حتى لا ندمر آمال الشعب".

وقال العميد شكارجي: "في كثير من المجالات، لم تكن هناك حاجة لدخول الحرب. لدينا قوة هائلة في البحار والقوات البحرية والبرية، لكن جزءًا كبيرًا من قدراتنا في التعبئة العامة والقوات البحرية والبرية لم يُستخدم بعد".

وشدد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: "كما أن قوتنا الصاروخية جاهزة تماما ولم تُستخدم بعد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العميد أبوالفضل شكارجي hلقوات المسلحة الإيرانية إيران مستعدة لمواجهة أي سيناريو القوة البحرية والبرية الإيرانية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل قفزاته ويصعد لقمة جديدة
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟