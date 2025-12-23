إعلان

ألمانيا.. اعتقال شاب بتهمة تجنيد أنصار لتنظيم داعش

كتب : مصراوي

02:52 م 23/12/2025

الشرطة الجنائية الألمانية

كيتسينجن - (د ب أ)

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شاب- 20 عاما- في منطقة أونترفرانكن جنوبي ألمانيا للاشتباه في دعمه تنظيم داعش.

وأعلنت رئاسة شرطة أونترفرانكن والنيابة العامة في ميونخ اليوم الثلاثاء، أن الشاب يواجه تهمة استقطاب أعضاء أو مؤيدين لجماعة إرهابية في الخارج. وأكدت السلطات أنه لا توجد مؤشرات على خطط لهجوم أو تهديدات ملموسة من جانب المشتبه به.

ووفقا للبيانات، تم إيداع المشتبه به السجن الاحتياطي يوم الجمعة الماضي.

وبحسب البيانات، فإن الشاب الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والسورية تم القبض عليه يوم الخميس الماضي في دائرة كيتسينجن بعد تحقيقات موسعة عززت الشبهات بأنه كان نشطا عبر أحد تطبيقات المراسلة في تجنيد أعضاء ومؤيدين لتنظيم داعش، كما يُعتقد أنه دعا إلى أداء قسم الولاء للتنظيم.

وأشارت السلطات إلى أن شخصا آخر، لم يُكشف عن جنسه، أدى بالفعل قسم الولاء للتنظيم أمام المشتبه به. ولم تُعلن السلطات بعد تفاصيل إضافية.

الشرطة الألمانية اعتقال شاب تجنيد أنصار لتنظيم داعش

