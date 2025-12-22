إعلان

فيديو وصور.. إيران تجري تجارب صاروخية في 5 مدن

كتب : سهر عبد الرحيم

04:07 م 22/12/2025

إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن تجارب صاروخية أُجريت في عدة مواقع في إيران.

وقالت "فارس، نقلًا عن الملاحظات الميدانية والتقارير العامة، إن هناك تقارير وردت عن تجارب صاروخية في مدن: خرم آباد، ومهاباد، وأصفهان، وطهران، ومشهد.

وأظهرت بعض الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي آثار صواريخ في السماء في مناطق عدة داخل إيران.

ولم يتم نشر أي معلومات إضافية حتى الآن.

وجاء ذلك بعدما كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن مسؤولين إسرائيليين حذروا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن التدريبات الصاروخية الأخيرة التي أجراها الحرس الثوري الإيراني قد تكون في الواقع "استعدادات لشن هجوم مفاجئ على إسرائيل".

اقرأ أيضًا:

"غطاء لهجوم جديد".. إسرائيل تحذّر أمريكا من مناورات إيران الصاروخية

أكسيوس: الاستخبارات الأمريكية لا تملك حاليا أي مؤشر على هجوم إيراني وشيك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران تجارب صاروخية خرم آباد مهاباد طهران

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة