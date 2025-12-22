فيديو وصور.. إيران تجري تجارب صاروخية في 5 مدن

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن تجارب صاروخية أُجريت في عدة مواقع في إيران.

وقالت "فارس، نقلًا عن الملاحظات الميدانية والتقارير العامة، إن هناك تقارير وردت عن تجارب صاروخية في مدن: خرم آباد، ومهاباد، وأصفهان، وطهران، ومشهد.

وأظهرت بعض الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي آثار صواريخ في السماء في مناطق عدة داخل إيران.

#تازه



ایران په خرم آباد، مهاباد، اصفهان، تهران او مشهد کې د بالیستیک توغندیو ازموینې ترسره کړې. pic.twitter.com/dZubPFtQ56 — فلسطین (پښتو) (@PalestinePashtu) December 22, 2025

ولم يتم نشر أي معلومات إضافية حتى الآن.

وجاء ذلك بعدما كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن مسؤولين إسرائيليين حذروا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن التدريبات الصاروخية الأخيرة التي أجراها الحرس الثوري الإيراني قد تكون في الواقع "استعدادات لشن هجوم مفاجئ على إسرائيل".

