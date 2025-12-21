"الضوء الأخضر".. إسرائيل تسعى لموافقة ترامب بشن هجوم جديد على إيران

نقل موقع يسرائيل هيوم عن مصادر عبرية، أن إسرائيل تعد ملفا استخباراتيا لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم جديد على إيران.

وصرحت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية، أن هناك شكوك في منح ترامب الضوء الأخضر للهجوم على إيران في اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأكدت مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو بحث مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مسألة تعزيز إيران لترسانتها الصاروخية.

وأشارت المصادر الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو يسعى لبحث الملف الإيراني مع ترامب الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر: "أن هناك توافق بين تل أبيب وواشنطن بشأن النووي الإيراني وتباين إزاء الصواريخ الباليستية".