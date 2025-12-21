إعلان

"الضوء الأخضر".. إسرائيل تسعى لموافقة ترامب بشن هجوم جديد على إيران

كتب-عبدالله محمود:

09:13 م 21/12/2025

ترامب ونتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقل موقع يسرائيل هيوم عن مصادر عبرية، أن إسرائيل تعد ملفا استخباراتيا لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجوم جديد على إيران.

وصرحت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية، أن هناك شكوك في منح ترامب الضوء الأخضر للهجوم على إيران في اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأكدت مصادر إسرائيلية، أن نتنياهو بحث مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مسألة تعزيز إيران لترسانتها الصاروخية.

وأشارت المصادر الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو يسعى لبحث الملف الإيراني مع ترامب الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر: "أن هناك توافق بين تل أبيب وواشنطن بشأن النووي الإيراني وتباين إزاء الصواريخ الباليستية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل ترامب إيران هجوم جديد على إيران نتنياهو النووي الإيراني الصواريخ الباليستية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية