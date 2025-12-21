

وكالات

قالت مديرة الاستخبارات الأمريكية تلسي جابارد، إن التقديرات الاستخباراتية للولايات المتحدة تشير إلى أن روسيا لا تملك القدرة العسكرية لاحتلال أوكرانيا، ناهيك عن غزو أوروبا، نافيةً مزاعم تُروَّج لدعم سياسات تصعيدية في القارة.

وأضافت أن تقييمات مجتمع الاستخبارات الأمريكي لا تتفق مع الادعاءات التي تصوّر موسكو على أنها تسعى لغزو أوروبا، مؤكدة أن مثل هذه الروايات تتعارض مع المعطيات الاستخباراتية المتوفرة.

وخلافا للتقييم الاستخباراتي الأمريكي، تبنّى عدد من القادة الأوروبيين خلال العامين الماضيين خطابا يحذّر من أن الحرب في أوكرانيا قد لا تقتصر على حدودها، بل قد تمتد لتهديد أمن القارة الأوروبية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في أكثر من مناسبة، إن هزيمة أوكرانيا قد تعني انكشاف أوروبا أمام طموحات روسية أوسع، ولم يستبعد في تصريحات سابقة "أي سيناريو" يتعلق بمستقبل المواجهة مع موسكو، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي.

حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس من أن أمن أوروبا مهدد في حال نجحت روسيا في فرض واقع عسكري جديد في أوكرانيا، معتبرًا أن دعم كييف ضرورة لمنع زعزعة النظام الأمني الأوروبي.

من جهته، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، مرارًا أن روسيا تسعى إلى إعادة رسم خريطة النفوذ في أوروبا، وأن دعم أوكرانيا هو جزء من "الدفاع عن أمن الحلف"، رغم تأكيده في الوقت نفسه أن الناتو لا يسعى إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.

وفي السياق ذاته، دعت دول في شرق أوروبا، لا سيما بولندا ودول البلطيق، إلى التعامل مع روسيا باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا طويل الأمد، مطالبة بتعزيز الوجود العسكري للناتو ورفع مستويات الإنفاق الدفاعي، وفقا للعربية.