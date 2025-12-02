أمريكا: رجل يلقى زجاجات حارقة على مبنى اتحادي دون إصابات

لوس أنجليس - (أ ب)

ألقت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء، القبض على رجل يبلغ من العمر 54 عاما للاشتباه في قيامه بإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) على مبنى لوس أنجليس الاتحادي، مشيرة إلى أن أحدا لم يصب بأذى.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، سمع حراس الأمن رجلا يصرخ بتعليقات مهينة حول وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية خارج مبنى وسط المدينة أمس الاثنين.

وقالت الوزارة إنه ألقى بعد ذلك عبوتين حارقتين على الحراس.

وجاء في بيان وزارة الأمن الداخلي: "لحسن الحظ، لم تشتعل الزجاجات ولم تقع إصابات أو أضرار في الممتلكات الاتحادية".

ولم يعرف حتى الأن ما إذا كان جوفيل لديه محام. ولم يرد مكتب الدفاع العام الاتحادي على الفور على مكالمة هاتفية للاستفسار عما إذا كان أحد محاميه يمثله.