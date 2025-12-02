ترامب: لم أكن على علم بالهجوم الثاني على سفينة المخدرات في الكاريبي

(أ ب)

أشار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إلى "ضباب الحرب" في الدفاع عن ضربة ثانية استهدفت قاربا يشتبه أنه كان يستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي في سبتمبر الماضي.

وقال هيجسيث أثناء اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض إنه لم ير أن هناك ناجين في المياه عندما صدر الأمر بتنفيذ الضربة الثانية وتنفيذها، وأضاف: "كان الشيء يشتعل" وأشار إلى ضبابية الموقف دفاعا عن الضربة.

وأشار إلى أنه "لم يبق" لبقية المهمة بعد الضربة الأولى، وأن الأدميرال المسؤول "اتخذ القرار الصائب" بأمره بها، وهو "مخول تماما بفعل ذلك".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من أفاد بأن هيجسيث أصدر أمرا شفهيا بتنفيذ الضربة الثانية التي أسفرت عن مقتل الناجين الذين كانوا على متن القارب.

وقال البيت الأبيض أمس الاثنين إن الفايس أدميرال بالبحرية فرانك "ميتش" برادلي تصرف "في إطار سلطته والقانون" عندما أمر بالضربة الثانية.

وأعلن نواب الكونجرس عن التدقيق بشأن ضربات الجيش الأمريكي ضد السفن المشتبه في تهريبها المخدرات، ومن المتوقع أن يدلي برادلي بإحاطة سرية بعد غد الخميس للجنة العسكرية بالكونجرس.

ولدى سؤاله عما إذا كان يدعم الضربة الثانية على قارب في بحر الكاريبي في سبتمبر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه لا هو ولا وزير الدفاع بيت هيجسيث كانا على علم بضربة ثانية على سفينة مخدرات مشتبه بها في منطقة البحر الكاريبي في سبتمبر، بينما تواصل الإدارة القول إن أميرالاً أصدر الأمر.

قال ترامب خلال اجتماع وزاري: "لم أكن أعلم بالهجوم الثاني، لم أكن أعرف شيئًا عن الأشخاص، لم أكن متورطًا، وكنت أعلم أنهم أسقطوا قاربًا، لكنني أقول هذا، لقد شنّوا هجومًا".

وقال الرئيس إن هيجسيث "كان راضيا" عن الضربة لكنه "لم يكن على علم بهجوم ثان يتعلق بشخصين".