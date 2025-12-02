قوات الاحتلال تفرض حظر تجول في بلدة قباطية بالضفة

قالت بلدية قباطية بالضفة الغربية، إن قوات الاحتلال تفرض حظر تجول في البلدة منذ ظهر اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وجاء ذلك بعدما أُصيب 3 إسرائيليين في عمليتي طعن ودهس بالضفة الغربية خلال الساعات الأخيرة، في حين استشهد المنفذان بنيران قوات الاحتلال.

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا غير مسبوق بهجمات جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

وتُعَد بلدة قباطية أحد أبرز معاقل المقاومة الفلسطينية، فقد سجلت حضورًا قويًا في مختلف مراحل النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من ثورة عز الدين القسام في ثلاثينيات القرن الـ20، مرورًا بالانتفاضتين الأولى والثانية، وصولا إلى انتفاضة القدس والعمليات الفدائية وما بعدها.