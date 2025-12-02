السجن مدى الحياة.. الحكم على الملاكم المصري- الأمريكي قاتل ابنته

وكالات

حكمت محكمة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بالسجن مدى الحياة على الملاكم المصري- الأمريكي كباري سالم بعد إدانته بقتل ابنته عام 2019 في جزيرة ستاتن آيلاند، نيويورك، والتخلص من جثتها في حديقة بلومينغديل.

وأظهرت التحقيقات أن علا سالم، البالغة من العمر 25 عامًا، توفيت نتيجة الخنق والضرب، فيما وجدت السلطات جثة مغطاة بأوراق وأغصان.

وأكد الادعاء خلال المحاكمة أدلة تربط الأب بالجريمة، منها تسجيلات كاميرات المراقبة، بيانات GPS توثق تنقله ليلة الحادث، ومجرفة مشابهة لتلك التي اشتراها قبل وقوع الجريمة، بالإضافة إلى آثار DNA له تحت أظافر ابنته.

بعد ارتكاب الجريمة، غادر سالم الولايات المتحدة وتوجه إلى الشرق الأوسط، وتم اعتقاله في الكويت في ديسمبر 2020 وتسليمه للسلطات الأمريكية لمواجهة التهم الموجهة إليه.

وفي 24 أكتوبر 2025، أدانته هيئة المحلفين بقتل ابنته من الدرجة الأولى، وأصدرت المحكمة في 26 نوفمبر 2025 حكمًا بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. ووصف المدعي العام الجريمة بأنها من "أقسى الجرائم الممكنة"، مؤكدًا أن الحكم يمثل الحد الأدنى من العدالة.

وخلال جلسة النطق بالحكم، أصر سالم على براءته، مدعيًا أن الشرطة قدمت معلومات خاطئة، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي نيوز.

يشار إلى أن سالم كان معروفًا بلقب "الساحر المصري" ومثل مصر في الألعاب الأولمبية عامي 1992 و1996، وعاش في الولايات المتحدة بعد اعتزاله الملاكمة.