وكالات

أفادت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم الثلاثاء، بمقتل رائد المتني، أحد رجال الدين، بمحافظة السويداء وذلك بعد يومين من اعتقاله من قِبل ما يُسمى بـ"الحرس الوطني".

وقالت القناة نقلًا عن مصادر محلية، لم تسمها: "مقتل الشيخ رائد المتني أحد رجال الدين بالسويداء، ووصول جثمانه إلى المشفى الوطني بعد يومين من اعتقاله من قِبل ما يسمى بالحرس الوطني التابع لعصابات حكمت الهجري".

وكشفت المصادر المحلية، أن قوات الهجري قتلت رجل الدين "بتهمة التعاون مع الحكومة السورية".

وخلال الساعات الماضية، تداول سوريون على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا يظهر تعرض المتني للضرب أثناء اعتقاله من قِبل قوات الهجري، ما أثار حالة من الغضب.

وتعاني محافظة السويداء من اضطرابات وعدم استقرار رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار منذ 19 يوليو الماضي، عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعًا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.