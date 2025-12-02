إعلان

قناة ABC: الوفدين الأمريكي والأوكراني فشلا في التوصل لتقدم حول مشكلة الأراضي

كتب : مصراوي

01:44 ص 02/12/2025

روسيا وأوكرانيا.

وكالات

نقلت قناة ABC التلفزيونية عن مصدر، أن الوفدين الأمريكي والأوكراني فشلا في التوصل إلى أي تقدم حول مشكلة الأراضي، خلال محادثات فلوريدا الأحد الماضي.

ووفقا للمصدر، الذي لم تكشف القناة عن هويته، ناقش الطرفان الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والأصول الروسية المُجمدة، والانتخابات المُحتملة في أوكرانيا، وخلال ذلك "لم تظهر أي بوادر تقدّم في القضية الإقليمية الأراضي".

وجاء في تقرير القناة التلفزيونية، أن أوكرانيا ليست مستعدة للتنازل عن أراضيها.

وعُقدت يوم الأحد الماضي مفاوضات بين وفدين أوكراني وأمريكي في فلوريدا.

وترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، بينما ترأس الوفد الأوكراني أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عميروف.

وعقب الاجتماع، صرح روبيو، أن المفاوضات مع الوفد الأوكراني في فلوريدا كانت مثمرة للغاية، وهناك حاجة إلى مزيد من العمل، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتفهم موقف روسيا ووجهة نظرها بشأن التسوية الأوكرانية.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد ذكر في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في الثاني من ديسمبر، وفقا لروسيا اليوم.

