حماس: عملية دهس الخليل رد الفلسطينيين على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم

كتب-عبدالله محمود:

12:27 ص 02/12/2025

حادث دهس بإسرائيل

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن عملية الدهس البطولية بالخليل تأتي في سياق رد الشعب الفلسطيني المشروع على ما ترتكبه قوات الاحتلال، من إعدامات واقتحامات وهدم للمنازل واعتداءات ممنهجة في قطاع غزة والضفة الغربية

وأكدت حماس في بيان لها الإثنين، أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تكسر والمقاومة ستظل الخيار المشروع في مواجهة قوات الاحتلال وجرائمه ما دام يواصل عدوانه وجرائمه.

ودعت حماس الشعب الفلسطيني إلى توحيد الصف وتعزيز المقاومة في كل الميادين.

