كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تقدم كبير في تعزيز الأمن الغذائي، مؤكدًا نجاح الدولة في زيادة حصيلة القمح المحلي إلى 4.2 مليون طن هذا الموسم، بزيادة 17% عن العام السابق، مما وفر ما يزيد عن 250 مليون دولار على فاتورة الاستيراد.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدولة اشترت الأردب من الفلاح بسعر 2350 جنيهًا، وهو ما يعادل سعرًا يفوق 320 دولارًا للطن، "يعني أنا بشتري القمح المحلي أكتر من السعر من المستورد".

وتابع أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 2029، إذا استمرت وتيرة الزيادة السنوية البالغة 17% في الرقعة المنزرعة.

ولفت الوزير إلى التحديات المترتبة على ذلك، مشيرًا إلى أن زيادة الرقعة المزروعة قمحًا تؤثر على محاصيل استراتيجية أخرى مثل بنجر السكر والذرة، موضحًا أن "المثلث الغذائي" مسؤول عن تحقيق التوازن بين هذه المحاصيل جميعًا لضمان توفير السكر والزيت وغيرها من السلع الأساسية.

وفيما يتعلق بآليات التطوير، أكد فاروق أن الدولة تعمل على إعادة هيكلة وزارة التموين وهيئة السلع التموينية لمواجهة طرق التعاقد التقليدية التي كانت تتيح مجالاً لتكوين "كارتيلات" تتحكم في الأسعار.

وكشف الوزير عن تحالف استراتيجي مع البورصة الروسية لنقل الخبرات في إدارة البورصات السلعية، وعن استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي بالتعاون مع أكبر مطور زراعي في مصر لقياس وتطوير الرقعة الزراعية بدقة.