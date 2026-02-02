إعلان

رغم تهديد ترامب.. رئيسة المكسيك تتعهد بإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا

كتب : مصراوي

01:44 ص 02/02/2026

كلاوديا شينباوم رئيسة المكسيك

وكالات

أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، أنها تخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا هذا الأسبوع تشمل مواد غذائية ومساعدات إنسانية أخرى.

جاءت تصريحات شينباوم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طلب من الزعيمة المكسيكية تعليق شحنات النفط إلى الجزيرة الكاريبية.

وقالت شينباوم في فعالية عامة بولاية سونورا الشمالية، إنها لم تناقش الشؤون الكوبية في محادثة هاتفية مع ترامب يوم الخميس.

وأضافت أن حكومتها تسعى إلى حل كل ما يتعلق بشحنات النفط إلى كوبا دبلوماسيا لأسباب إنسانية.

وفي وقت سابق أخبر ترامب الصحفيين، أنه قال للرئيسة المكسيكية ألا ترسل النفط إلى كوبا.

وعقب العملية العسكرية الأمريكية التي نفذت في أوائل يناير للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو علّقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية شحنات النفط إلى كوبا والتي كانت تتناقص في السنوات الأخيرة.

وأصبحت المكسيك حينها المورد الرئيسي للنفط الخام والمنتجات المكررة إلى هافانا، وفقا لسكاي نيوز.

