إعلان

ترامب: إدارة بايدن تسببت في ارتفاع معدلات الجريمة بالولايات المتحدة

كتب : مصراوي

05:03 ص 18/12/2025

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السابق جو بايدن، وذلك في في خطاب مباشر ألقاه من البيت الأبيض حول إنجازاته لعام مضى من فترته الرئاسية وبرنامجه للسنة القادمة.

قال ترامب، إن إدارة بايدن تسببت في ارتفاع معدلات الجريمة بالولايات المتحدة بسبب موجات الهجرة غير المشروعة.

وأضاف أن: "إدارة بايدن أدخلت ملايين المهاجرين غير الشرعيين لبلادنا ما زاد من تكاليف الكثير من الخدمات".

وتابع: "اتخذنا إجراءات مكنتنا من السيطرة على كارثة التضخم التي تسبب بها بايدن".

وأشار ترامب إلى أن إدارته حققت خلال الأحد عشر شهرا الماضية نجاحات كبيرة، مضيفا: "لديكم الآن رئيس يجعل هذا البلد يعمل".

وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستحقق "ازدهارا اقتصاديا لم يشهده العالم من قبل".

وسخرت إدارة الرئيس ترامب، الأربعاء، من بايدن عبر وضع لوحة تذكارية عُرضت بشكل بارز على الواجهة الخارجية للبيت الأبيض، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب ترامب خطاب ترامب اليوم ترامب وبيت هيجسيث إدارة ترامب جو بايدن الهجرة الغير شرعية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان