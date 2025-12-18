نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يغادر منصبه.. ما السبب؟



وكالات

أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" دان بونجينو، أنه سيستقيل من منصبه بعد أقل من عام على توليه المهمة، بعد تقارير عن قيامه بحزم أمتعته وتوديع فريقه.

كتب بونجينو عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "سأترك منصبي في مكتب التحقيقات الفيدرالي في شهر يناير، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب، والمدعية العامة بام بوندي، والمدير كاش باتيل على إتاحة الفرصة لي للخدمة بهدف وغاية، والأهم من ذلك، أود أن أشكركم، زملائي الأمريكيين، على شرف خدمتكم بارك الله في أمريكا، وجميع الذين يدافعون عنها".

يأتي هذا الإعلان ليتوج يوما من التكهنات حول موعد رحيل بونجينو، حيث ذكرت 4مصادر لصحيفة "نيويورك بوست"، أن رحيله كان متوقعا قريبا.

وقد أكد الرئيس ترامب لاحقا، أن بونجينو يتجه لمغادرة المنصب بعد انضمامه للإدارة في شهر مارس الماضي.

وقال ترامب عن المضيف التلفزيوني السابق: "لقد قام دان بعمل رائع أعتقد أنه يريد العودة إلى برنامجه".

وأفادت التقارير أن بونجينو، البالغ من العمر 51 عاما، كان يحزم أمتعة مكتبه بالفعل، حيث صرح أحد المصادر لصحيفة "نيويورك بوست"، أن الشخصية الإعلامية السابقة لن يخدم سوى عام واحد فقط في منصبه تحت قيادة المدير كاش باتيل.

وكان بونجينو قد فكر سابقا في الاستقالة في يوليو الماضي بعد مشادة ساخنة مع المدعية العامة بام بوندي في البيت الأبيض حول تعاملها مع الوثائق المتعلقة بالمجرم الجنسي جيفري إبستين، إذ صرحت بوندي في البداية في مذكرة عامة أنه "لن يكون من المناسب أو المبرر الكشف عن المزيد".

قبل توليه منصبه، روج بونجينو لنظريات مؤامرة تتعلق بإبستين، بما في ذلك التلميح إلى احتمالية تعرضه للقتل، قبل أن يؤكد هذا العام الرواية الرسمية التي تفيد بوفاته انتحارا في عام 2019.

وقد قدرت مذكرة بوندي عدم وجود أدلة يمكن أن تبنى عليها تحقيقات ضد أطراف ثالثة لم تُوجه إليها تهم.

وليس من الواضح ما ينوي بونجينو القيام به في خطوته المهنية التالية، لكن مصدرين قالا إنهما يعتقدان أنه سيعود على الأرجح إلى دوره السابق قبل الانضمام للحكومة كمعلق سياسي.

وذكر مصدر آخر، أن من المفهوم أن شريكه في منصب نائب المدير، أندرو بيلي، الذي تسلم منصبه في سبتمبر، سيتولى كامل المهام التقليدية لمنصب نائب المدير.

وشغل بيلي منصب المدعي العام لولاية ميزوري بين عامي 2023 و2025، وساعد في قيادة طعن فاشل أمام المحكمة العليا ضد الضغوط الفيدرالية على شركات التواصل الاجتماعي لفرض رقابة على ما يُزعم أنه معلومات مضللة، وهو الطعن الذي كان يأمل مؤيدوه أن ينتج عنه حكم تاريخي يتعلق بالتعديل الأول للدستور.

وعادة ما يدير نواب مدير الـ FBI العمليات اليومية في المكتب حيث كان نائب المدير في عهد جو بايدن، بول أباتي، يتمتع بنفوذ كبير لدرجة أن بعض المطلعين كانوا ينظرون إلى المدير آنذاك كريستوفر وراي كمجرد واجهة صورية، وفقا لروسيا اليوم.