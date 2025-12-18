(أ ب)

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن أكثر من 1600 شخص قتلوا في هجمات على المرافق الطبية ومراكز الرعاية الصحية في السودان الذي تمزقه الحرب منذ بداية هذا العام، وتعد هذه أحدث حصيلة لضحايا الصراع المدمر في السودان.

وأوضح جيبريسوس، الأربعاء، أن المنظمة وثقت 65 هجوما على المرافق الصحية منذ يناير الماضي، أسفرت أيضا عن إصابة 276 شخصا.

وكان أحدث هذه الهجمات ضربة بطائرة مسيرة اليوم الأحد استهدفت مستشفى عسكريا في مدينة الدلنج، عاصمة ولاية جنوب كردفان، التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى بؤرة للاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال جيبرييسوس إن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "كل هجوم يحرم المزيد من الناس من الخدمات الصحية والأدوية – وهي احتياجات لا تنتهي بينما تُعاد بناء المرافق وتُستأنف الخدمات."

وألقت شبكة أطباء السودان، وهي مجموعة من المهنيين الطبيين الذين يتابعون الحرب، باللوم على قوات الدعم السريع في الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف المستشفى العسكري في الدلنج.

وكانت حصيلة ضحايا الدلنج ضمن ما لا يقل عن 104 أشخاص قُتلوا في هجمات عبر إقليم كردفان منذ الرابع من ديسمبر الجاري، وفقًا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وشملت الهجمات على المرافق الصحية هجوما شنته قوات الدعم السريع على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بدارفور في أكتوبر الماضي، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 460 شخصا في المستشفى، وخطفوا أطباء وممرضين.