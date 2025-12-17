إعلان

الخارجية العراقية: نرحب بتصويت الكونجرس على إلغاء استخدام القوة العسكريّة ضد العراق

كتب-عبدالله محمود:

10:34 م 17/12/2025

وزارة الخارجية العراقية

أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن ترحيبها بتصويت الكونجرس الأمريكي، على إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية التي مضى عليه أكثر من 30 عامًا، يشير إلى تغير قناعات المشرعين الأمريكيين لعددٍ من الاعتبارات الداخلية والخارجية.

وأكدت الخارجية العراقية، أن التصويت يعد نقطة تحول جوهرية في تغيير الطابع القانوني للعلاقة بين البلدين، ويؤسس لشكل جديد من العلاقات قائمٍ على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب.

وأشارت الوزارة، إلى التزام حكومة العراق بتعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في بناء شراكة طويلة الأمد، تخدم مصالح البلدين الصديقين وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.

