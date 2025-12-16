اليمن: مقتل 38 شخصاً وإصابة 51 جراء الثأر في شبوة خلال عامين

صنعاء- (د ب أ)

كشفت مؤسسة حقوقية يمنية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 38 شخصاً وإصابة 51 آخرين في محافظة شبوة الواقعة تحت سلطة المجلس الانتقالي خلال عامي 2024 و2025 .

وقالت مؤسسة قناء للحقوق في محافظة شبوة (أهلية) عبر تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم، إن" ظاهرة الثأر تشكل تهديداً مباشراً لأمن وحياة المواطنين في المحافظة وتعد انتهاكاً ممنهجاً للحقوق الأساسية".

ونبه التقرير إلى أن "هذه الأرقام تمثل حالات انتزاع للحق في الحياة والأمن الشخصي لضحايا شملوا حالات لأشخاص مستهدفين بصورة مباشرة وغير مباشرة".

واعتبرت أن "استمرار وتفاقم الظاهرة يعود إلى فشل الدولة في فرض سيادة القانون وحماية مواطنيها، واصفاً ذلك بـ "التقصير الذي يقع تحت طائلة المساءلة الدولية والوطنية".

ونبهت إلى أن ظاهرة "القتل بسبب الثأر" تعد دليلاً على وجود خلل جوهري في بنية الأمن وحماية المواطنين، وهو ما يتطلب معالجة فورية وجذرية".

وطالبت المؤسسة بشكل عاجل "السلطات المحلية والمركزية بالتحرك الفوري لوقف نزيف الدم، مطالبة بالتحقيق العاجل والشفاف في جميع الحوادث الموثقة ومحاسبة مرتكبيها لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية لفرض سيادة القانون وتوفير الحماية للمدنيين ووضع خطة وطنية عاجلة وشاملة لمعالجة جذور ظاهرة /الثأر/ اجتماعياً وقانونياً بشكل يضمن أمن وسلامة جميع سكان محافظة شبوة".

ويأتي هذا التقرير غداة تداول الإعلام اليمني حادثة إعدام عرفي في محافظة شبوة بعيدا عن القانون، في قضية تحولت إلى رأي عام في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.