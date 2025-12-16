إعلان

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

10:42 ص 16/12/2025

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-12-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.6 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.6 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.57 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.66 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.63 جنيه للشراء، و12.67 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.67 جنيه للبيع.

