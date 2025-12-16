إعلان

خلال ساعات.. نظر محاكمة 54 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

كتب : صابر المحلاوي

10:39 ص 16/12/2025

تعبيرية عن محاكمة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 54 متهمًا في القضية رقم 14255 لسنة 2024 جنايات قسم أول مدينة نصر، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر".

وذكر أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات أخرى بجمهورية مصر العربية، تولى المتهمون من الأول وحتى السابع قيادة جماعة إرهابية، غرضها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك من خلال توليهم الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

كما وُجهت للمتهمين الخامس والسادس، ومن الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين، تهمة تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة محل الاتهام بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

محاكمة قضية الهيكل الإداري للإخوان مجمع محاكم بدر

