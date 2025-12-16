قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بزيارة مدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر المتميزة للغات التابعة لإدارة أسوان التعليمية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الإنضباط داخل مدارس المحافظة.

وقام الوزير والمحافظ ، يرافقهما الدكتور أحمد المحمدى مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الإستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، بمشاركة طلاب المدرسة التى تضم 805 في طابور الصباح ، ومتابعة نسب الحضور والغياب للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتطبيق القواعد المنظمة لها.

وخلال الزيارة، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بالإلتزام والانضباط المدرسي، ومعلمي المدرسة ودورهم في بناء شخصية الطلاب.

كما أشاد الدكتور إسماعيل كمال بجهود وزارة التربية والتعليم فى تطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً على دعم المحافظة الكامل للعملية التعليمية وتوفير المناخ المناسب داخل المدارس بما يساهم فى الإرتقاء بمستوى التعليم وتحقيق مستقبل أفضل للطلاب.