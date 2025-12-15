تعهدت أستراليا، يوم الاثنين، بفرض قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية، مع بدء حدادها على ضحايا أسوأ حادث إطلاق نار جماعي تشهده البلاد منذ ما يقرب من 30 عامًا، في هجوم استهدف احتفالًا يهوديًا بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني.

وقالت الشرطة الأسترالية، خلال مؤتمر صحفي، إن المشتبه به الأكبر سنًا، البالغ من العمر 50 عامًا، قُتل في موقع الحادث، ما رفع حصيلة القتلى إلى 16 شخصًا، بينما نُقل ابنه، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى المستشفى في حالة حرجة. وأوضحت الشرطة أن الأب والابن متهمان بتنفيذ الهجوم.

ولم تعلن السلطات رسميًا أسماء المشتبه بهما، غير أن هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) ووسائل إعلام محلية أخرى ذكرت أنهما ساجد أكرم وابنه نويد أكرم.

وأعاد الهجوم إلى الواجهة الجدل حول كفاية قوانين السلاح في أستراليا، رغم أنها تُعد من بين الأكثر صرامة في العالم، إذ أشارت الشرطة إلى أن المشتبه به الأكبر سنًا كان يحمل رخصة أسلحة نارية منذ عام 2015، وكان بحوزته ستة أسلحة مسجلة.

ووفقًا للشرطة، أطلق المسلحون النار على المشاركين في احتفالات حانوكا لمدة تراوحت بين 10 و20 دقيقة مساء الأحد، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الرجال والنساء والأطفال، في حين فرّ رواد الشاطئ في حالة من الذعر.

وتراوحت أعمار الضحايا بين 10 و87 عامًا، ومن بينهم حاخام وأب لخمسة أبناء، وناجٍ من المحرقة، وامرأة سلوفاكية، وطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بحسب تقارير رسمية وإعلامية محلية، كما أفادت الشرطة بأن نحو 40 شخصًا نُقلوا إلى المستشفى عقب الهجوم، من بينهم ضابطا شرطة وُصفت حالتهما بالخطيرة ولكن المستقرة.