أفادت مصادر لـ«القاهرة الإخبارية» بأن قيادة الجيش اللبناني أطلعت سفراء وملحقين عسكريين عربًا وأجانب على واقع الأوضاع في الجنوب اللبناني، خلال جولة ميدانية نظّمها الجيش في عدد من المناطق.

وبحسب المصادر، دخل السفراء والملحقون العسكريون المشاركون في الجولة أنفاقًا أخلاها الجيش اللبناني بالكامل من سلاح حزب الله، في إطار عرض الإجراءات المتخذة على الأرض.

وأضافت أن قائد الجيش اللبناني استعرض أمام الوفود الدبلوماسية والعسكرية ما تم إنجازه في الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، موضحًا طبيعة الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار.

وأشارت المصادر إلى أن زيارة السفراء والملحقين العسكريين إلى الجنوب اللبناني تمثل رسالة سياسية وعسكرية تعكس قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته على المنطقة.

كما لفتت إلى أن المشاركين في الجولة زاروا وادي زبقين، واطلعوا على جهود الجيش لإخلاء منطقة جنوب نهر الليطاني من السلاح غير الشرعي.