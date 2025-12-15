الكرملين: منع أوكرانيا من الانضمام للناتو شرط أساسي لأي تسوية

وكالات

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، إنها تتوقع أن تقدم الولايات المتحدة رؤية لتسوية سلمية في أوكرانيا بعد إجراء مناقشات مع الأوروبيين والأوكرانيين.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن مسألة الاتفاق على وثيقة تلزم أوكرانيا قانونيًا بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) حجر أساس في المفاوضات.

وأضاف بيسكوف: "بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) منفتح على السلام وعلى اتخاذ قرارات جادة بشأن أوكرانيا، وليس منفتحًا على الحيل لخلق فترات راحة مؤقتة"، حسب تعبيره.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يعملون بصدق على تسوية الوضع في أوكرانيا وموسكو تقدر ذلك تقديرًا كبيرًا.