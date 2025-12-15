فيضانات "استثنائية" في آسفي المغربية تخلف نحو 37 قتيلًا (صور- فيديو)

أسماء البتاكوشي

لقي 37 شخصًا مصرعهم في مدينة آسفي الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي بالمغرب، نتيجة فيضانات مفاجئة أعقبت تساقطات مطرية غزيرة يوم الأحد، أدت إلى تسرب المياه إلى عدد كبير من المنازل والمحلات التجارية.

وأفاد التلفزيون المغربي بأن حصيلة الضحايا في مدينة آسفي بلغت 37 وفاة حتى صباح يوم الاثنين.

#المغرب..الحصيلة الأولية للفيضانات حسب الصفحات المغربية بلغت 22 وفاة رحمهم الله برحمته الواسعة pic.twitter.com/X8GOtd9Hmp — محمد لمين بليلي (@bellmolamine) December 14, 2025

وذكرت وكالة فرانس برس أن هذا العدد يُعد الأعلى من حيث الوفيات الناجمة عن مثل هذه الظروف الجوية في المغرب خلال العقد الأخير.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السلطات المحلية بالإقليم أن المنطقة شهدت مساء الأحد تساقطات رعدية استثنائية، تسببت في سيول جارفة خلال فترة زمنية قصيرة.

وقالت السلطات المحلية بإقليم آسفي في بيان إن 32 شخصًا تلقوا الإسعافات اللازمة، وغادر معظمهم المستشفى بعد تلقي العلاج، فيما لا تزال الحالات الأخرى تحت المتابعة الطبية.

ويشهد المغرب حاليًا تساقطًا كثيفًا للأمطار، إلى جانب تساقط الثلوج على مرتفعات جبال الأطلس، بعد سبع سنوات من الجفاف الذي أدى إلى تراجع منسوب عدد من السدود الرئيسية.

🚨 فيضـــانات أســـفي 🇲🇦⚠️

▫️ ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 14 حالة وفاة

وإسعاف 32 شخصا مصابا لحد الآن ( حصيلة رسمية )#المغرب pic.twitter.com/tF8nMjzWpZ — محمد لمين بليلي (@bellmolamine) December 14, 2025

وأظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تدفقات قوية من المياه الموحلة تجتاح شوارع مدينة آسفي، متسببة في جرف السيارات والمخلفات.

كما بيّنت مشاهد أخرى تدخل قوارب تابعة للدفاع المدني استجابة لنداءات استغاثة أطلقها السكان.

وأوضحت السلطات المحلية أن الأمطار الغزيرة التي استمرت لنحو ساعة واحدة تسببت في غمر ما يقارب 70 منزلًا ومتجرًا بالمياه، وجرف عشر سيارات، وقطع عدد من الطرق داخل مدينة آسفي ومحيطها، في وقت تتواصل فيه عمليات الإنقاذ.

وبحلول مساء الأحد، تراجع مستوى المياه، مخلفًا وراءه مشهدًا من الوحل والسيارات المقلوبة.

وشاهد المارة تدخل فرق الإغاثة ووحدات الوقاية المدنية، التي واصلت آلياتها إزالة الأنقاض في المناطق التي ظلت مغمورة بالمياه، وفق صور التقطها مصورو وكالة فرانس برس.

وتستمر عمليات البحث عن ضحايا محتملين، فيما تعمل السلطات على «تأمين المناطق المتضررة» و«تقديم الدعم والمساعدة الضروريين للسكان المتأثرين بهذا الوضع الاستثنائي»، بحسب ما أفاد به مسؤولون في مدينة آسفي.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت، يوم السبت، عن تساقط الثلوج على ارتفاعات تفوق 1700 متر، إلى جانب أمطار غزيرة مصحوبة أحيانًا بعواصف رعدية، في عدد من أقاليم المملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما توقعت المديرية مساء الأحد استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية محلية يوم الثلاثاء في مختلف أنحاء البلاد.

ولا تُعد الظواهر الجوية العنيفة والفيضانات أمرًا جديدًا في المغرب، الذي يواجه في الوقت ذاته موجة جفاف حادة للسنة السابعة على التوالي.

ففي سبتمبر 2014، أدت ظروف جوية قاسية إلى فيضانات في جنوب البلاد وجنوب شرقها، وأسفرت عن وفاة 18 شخصًا.

وفي نوفمبر من العام نفسه، توفي أكثر من 30 شخصًا في جنوب المغرب بعد أمطار غزيرة تسببت في فيضان عدد من الأودية عند سفوح جبال الأطلس.

أما في عام 1995، فقد لقي مئات الأشخاص مصرعهم جراء فيضانات مدمرة ضربت وادي أوريكا، على بعد 30 كيلومترًا جنوب مدينة مراكش في وسط البلاد.