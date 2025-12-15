إعلان

الاتحاد الأوروبي يحذر من طموح بوتين: يسعى للسيطرة على أوكرانيا كاملة

كتب : مصراوي

10:36 ص 15/12/2025

مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس

وكالات

قالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس إقليم دونباس، محذرة من أنه "إذا حصل عليه (الإقليم) فسوف يستمر حتى يسيطر على كامل أراضي أوكرانيا".

وأعلنت كالاس، اليوم الاثنين في تصريحات للصحفيين، أن التكتل سيفرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الروسي.

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، قالت كالاس: "من مصلحتنا أن تنجح الأمور في سوريا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبحث في اجتماعه اليوم الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة سوريا ولبنان.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي أعد مذكرة للتعامل مع سوريا نظرًا لمخاوفه وما يمكن أن يفعله من أجل أن يساعد دمشق للمضي في المسار الصحيح.

وأكدت مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية، أن لبنان يمر بمرحلة صعبة و"نحن (الاتحاد الأوروبي) نساعد الجيش اللبناني ولكن عليه اتخاذ الخطوات اللازمة لنزع سلاح حزب الله".

الاتحاد الأوروبي كايا كالاس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي سوريا أوكرانيا

