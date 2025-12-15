روسيا: إسقاط 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية، خلال الليلة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت، خلال الليلة الماضية، 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الفترة الممتدة من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 14 ديسمبر الجاري، وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 15 ديسمبر الجاري"،حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "منظومات الدفاع الجوي دمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو، خلال الليل، من بينها 15 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تم إسقاط 38 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أستراخان، و25 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و8 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات بيلجورود وروستوف وكالوجا، و6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، و4 طائرات مسيرة فوق جمهورية كالميكيا، و3 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي كورسك وأوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعة ريازان وبحر قزوين".

وبحسب سبوتنيك، تستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.