السلطات الأمريكية: سنفرج عن شخص احتجز بعد حادث إطلاق النار بجامعة براون

كتب : مصراوي

11:13 ص 15/12/2025

الشرطة الامريكية

بروفيدنس، رود آيلاند- (أب)

قال مسؤولون أمريكيون في بروفيدنس بولاية رود أيلاند الأمريكية، إنهم سيطلقون سراح شخص مثير للاهتمام احتجز في أعقاب حادث إطلاق نار في جامعة براون أدى إلى مقتل طالبين وإصابة تسعة آخرين.

وأفصح عمدة بروفيدنس، بريت سمايلي، ومسؤولون آخرون عن هذا الأمر في مؤتمر صحفي عقد على عجل مساء الأحد، بعد أكثر من 12 ساعة من الكشف عن احتجازهم لشخص على صلة بالهجوم.

وكان شخص مثير للاهتمام قد احتجز يوم الأحد بعد حادث إطلاق نار خلال الامتحانات النهائية في جامعة براون أودى بحياة طالبين وأصاب تسعة آخرين، على الرغم من أن الأسئلة الرئيسية لا تزال دون إجابة بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الهجوم.

ولاية رود أيلاند الأمريكية حادث إطلاق نار جامعة براون

