انخفضت أسعار البطاطس، والباذنجان البلدي، والفلفل، والخيار، والكانتلوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و7 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 20 و25 جنيهًا، بزيادة 12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و17 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 25 و31 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.