وفاة 14 شخصًا وإصابة 32 آخرين جراء السيول الجارفة في إقليم آسفي بالمغرب

كتب : مصراوي

12:12 ص 15/12/2025

أرشيفية

وكالات

أفادت السلطات المغربية بإقليم آسفي أن الأمطار الرعدية، أسفرت عن فيضانية استثنائية خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز ساعة واحدة.

وأوضحت السلطات المحلية المغربية، في بيان اليوم، أن الفيضانات التي شهدها الإقليم أسفرت عن تسجيل 14 حالة وفاة وإصابة 32 شخصًا آخرين، نتيجة السيول الجارفة التي تسربت إلى عدد من المنازل والمحلات التجارية.

أكدت السلطات المغربية إن مدينة آسفي سجلت أضراراً متفاوتة، حيث غمرت مياه الأمطار حوالي 70 منزلاً ومحلاً تجارياً خاصة بشارع بئر أنزران وساحة أبو الذهب كما جرفت السيول نحو عشر سيارات، مما أدى إلى انقطاع حركة المرور في بعض المحاور داخل المدينة.

