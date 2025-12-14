(د ب أ)

في مقرّ المستشارية الألمانية في برلين، يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومفاوضوه والوفد الأمريكي بشكل مبدئي مشاورات شبه مغلقة بينهم حول الخطوات المقبلة في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من أوساط حكومية، انسحب المستشار فريدريش ميرتس من المحادثات بعد ترحيب قصير، مغادرًا قاعة مجلس الوزراء المصغر في مقرّ المستشارية.

وبقي مستشار شؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى ميرتس، جونتر زاوتر، في القاعة، ليؤدي دور المنسّق. وكان ميرتس استقبل الوفد الأمريكي، الذي يقوده المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر في مقرّ المستشارية. وبعد دقائق قليلة، وصل زيلينسكي.

واستقبل ميرتس الرئيس الأوكراني بحفاوة وعانقه. وضمّ وفد زيلينسكي كلًا من وزير الدفاع الأوكراني السابق روستم أوميروف ورئيس هيئة الأركان أندريه هناتوف. ويشغل أوميروف منصب كبير مفاوضي زيلينسكي، إضافة إلى كونه أمين مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني. وأشارت التوقعات إلى المشاورات في مقرّ المستشارية ستستمر حتى ساعات متأخرة من المساء. ويسعى زيلينسكي، خلال لقائه في برلين مع ويتكوف، إلى أن يركز محادثاته على أحدث مقترحاته المتعلقة بخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب.

ولا يزال من غير الواضح بعد ما إذا كانت المشاورات بين الممثلين الأمريكيين والاوكرانيين ستستمر غدا الاثنين وبأي صيغة، وأفادت مصادر حكومية بأن ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على نتائج المحادثات الجارية حاليًا. ومن المقرر أن يحضر ميرتس وزيلينسكي محادثات اقتصادية ألمانية–أوكرانية بعد ظهر غد. كما دعا ميرتس قادة دول أوروبية للحضور إلى مقرّ المستشارية مساء غد لبحث مستجدات المحادثات.