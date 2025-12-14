كشف وزير إعلام جنوب السودان، أتينج ويك أتينج، تفاصيل الاتفاق الثلاثي بين رئيس جنوب السودان ورئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع، لتأمين قوات من جنوب السودان حقل هجليج النفطي.

وقال وزير إعلام جنوب السودان خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأحد، إن الاتفاق الثلاثي يضمن وقف العمليات العسكرية في منطقة هجليج النفطية وحماية المنشآت الحيوية فيها.

وأكد أتينج، أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أجرى اتصالات مكثفة مع قائدي الجيش والدعم السريع في السودان قبيل التوصل للاتفاق الثلاثي.

وأشار إلى أن ميارديت تربطه علاقات وطيدة مع قائدي الجيش السوداني والدعم السريع مما سهل التوصل إلى الاتفاق.

وأضاف وزير إعلام جنوب السودان:"أن قواتنا موجودة في هجليج ومحيطها وأمنت جميع المنشآت البترولية في المنطقة".

وذكر وزير إعلام جنوب السودان، أنه نحو 1600 جندي بينهم 50 ضابطا سودانيا وصلوا إلى جنوب السودان وسلموا أسلحتهم بعد استيلاء الدعم السريع على هجليج.

وشدد على أن رئيس جنوب السودان، يريد السلام وإيقاف الحرب في السودان، قائلا: "الرئيس سلفاكير يبذل جهودا كبيرة لجمع طرفي الحرب في السودان لأن استمرارها ليس من مصلحتنا".

ولفت وزير إعلام جنوب السودان إلى أن الحرب في السودان أصبحت مدمرة وانعكاساتها على جنوب السودان كارثية ويجب وقفها اليوم قبل الغد.

ونوه أن جنوب السودان ليس طرفا مشاركا في حرب السودان، قائلاً: "أي تهمة توجه لنا بالخصوص هي عارية عن الصحة".