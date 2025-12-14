الشرطة الأسترالية تحدد هوية أحد المسلحين في هجوم سيدني

وكالات

أفادت شبكة "إيه بي سي" الأسترالية نقلًا عن مسؤول أمني، بأن الجهات الأمنية حددت هوية أحد المسلحين في هجوم سيدني، ويدعى نافيد أكرم.

وقالت الشرطة الأسترالية، إن أحد المشتبه بهما ضمن القتلى العشرة في حادث إطلاق النار في شاطئ بوندي، مشيرة إلى أن المشتبه به الثاني في إطلاق النار مُصاب وفي حالة حرجة.

وأعلنت الشرطة إصابة 11 شخصًا على الأقل، بينهم 2 من عناصرها في إطلاق النار بشاطئ بوندي، لافتة إلى أنها تعمل على تفكيك عبوة ناسفة يدوية الصنع في المنطقة، وفق ما نقلت "إيه بي سي".

