الشرطة الأسترالية: تهديد بوجود قنبلة في منطقة بوندي

كتب : مصراوي

01:01 م 14/12/2025

الشرطة الأسترالية

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، إنها تعمل على تفكيك عبوة ناسفة يدوية الصنع في منطقة بوندي، وفق ما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأسترالية.

وأكدت الشرطة الأسترالية، أنها تتعامل مع تهديد بوجود قنبلة في منطقة بوندي.

وأفادت بأن أحد المشتبه بهما ضمن القتلى العشرة في حادث إطلاق النار في شاطئ بوندي، مشيرة إلى أن المشتبه به الثاني في إطلاق النار مصاب وفي حالة حرجة.

وأعلنت الشرطة الأسترالية إصابة 11 شخصًا على الأقل، بينهم 2 من عناصرها في إطلاق النار بشاطئ بوندي.

اقرأ أيضًا:

قتلى يهود ودماء في كل مكان.. حصيلة أولية لحادث إطلاق النار في سيدني

رئيس إسرائيل يدين الهجوم على تجمع يهودي في سيدني بأستراليا

إطلاق نار خلال حفل يهودي في أستراليا وسقوط عشرات القتلى والجرحى |فيديو

الشرطة الأسترالية منطقة بوندي أستراليا

