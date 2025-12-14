الشرطة الأسترالية: تهديد بوجود قنبلة في منطقة بوندي

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، إنها تعمل على تفكيك عبوة ناسفة يدوية الصنع في منطقة بوندي، وفق ما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأسترالية.

وأكدت الشرطة الأسترالية، أنها تتعامل مع تهديد بوجود قنبلة في منطقة بوندي.

وأفادت بأن أحد المشتبه بهما ضمن القتلى العشرة في حادث إطلاق النار في شاطئ بوندي، مشيرة إلى أن المشتبه به الثاني في إطلاق النار مصاب وفي حالة حرجة.

وأعلنت الشرطة الأسترالية إصابة 11 شخصًا على الأقل، بينهم 2 من عناصرها في إطلاق النار بشاطئ بوندي.

