أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد تعرض قوات سورية وأمريكية لإطلاق نار من "إرهابي" قرب مدينة تدمر، أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة مما أدى إلى إصابة أمنيين سوريين ومقتل عدد من أفراد القوات الأمريكية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم عن إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات أمن تابعة للجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة لمكافحة الإرهاب بالقرب من مدينة تدمر، مما أدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبرت المملكة "عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا وحكومتي البلدين، وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وأعلنت السلطات الأمريكية، في بيان صادر عنها أمس، أن الهجوم أسفر عن مقتل عسكريين اثنين أمريكيين ومدني، وإصابة ثلاثة عسكريين آخرين، مشيرةً إلى أنه جرى اشتباك مع المسلح أدى إلى مقتله.

وتعمل القوات الأمريكية في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تَشكَّل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 وانضمت إليه سوريا في 12 نوفمبر الماضي.