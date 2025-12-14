الداخلية: سحب 876 رخصة وضبط 930 دراجة ورفع 41 سيارة متروكة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

وتمكنت أجهزة الأمن من سحب 876 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتركيبه في 30 مارس الماضي، وبدء تفعيل اللوائح المرورية على المخالفين.

وأكدت الوزارة استمرار وحدات المرور على مستوى الجمهورية في استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة مهمة ضمن تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، مشيرة إلى إتاحة خدمة التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا لمالكي المركبات ذات التراخيص السارية عبر موقع "بوابة مرور مصر".

وفي سياق متصل، ضبطت الأجهزة الأمنية 930 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في إطار توجيهات وزارة الداخلية بضرورة الالتزام بقواعد المرور حفاظًا على السلامة العامة والحد من الحوادث.

كما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات موسعة بالشوارع والميادين، أسفرت عن رفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي الجهات المعنية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية المكثفة لتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على أرواح المواطنين، وتطبيق القانون على المخالفين.