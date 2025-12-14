مصر تؤكد أهمية نشر القوة الدولية في غزة وترفض فصل القطاع عن الضفة

جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر، أمس السبت، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

رحب عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا الحرص على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين.

وأشار إلى أهمية عقد حدث اقتصادي رفيع المستوى يضم الشركات البريطانية الكبرى ليسهم في زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر خلال السنوات القادمة، لاسيما مع تطور المناخ الاستثماري في مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الأخيرة.

التطورات في غزة

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات في قطاع غزة، إذ أكد وزير الخارجية أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وشدد على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في سبيل مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة.

كما أطلع وزير الخارجية نظيرته البريطانية عن رؤية مصر للمرحلة الانتقالية المؤقتة تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية وفقًا للمرجعيات والقرارات الشرعية الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وشدد على رفض مصر لأية إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو تقويض فرص حل الدولتين. كما أعرب في هذا السياق عن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد في الضفة وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، منددًا بالتوسع الاستيطاني في الضفة.

تطورات الأوضاع في السودان

كما تطرق الاتصال للتطورات في السودان، إذ استعرض وزير الخارجية الإتصالات المصرية المكثفة، وانخراط مصر في إطار الرباعية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مجددًا التأكيد على الموقف المصري الثابت الداعم لوحدة واستقرار السودان ودعم مؤسساته الوطنية.