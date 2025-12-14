عبلة كامل: "معنديش صفحة على الفيسبوك ومش هيبقى عندي لحد ما أقابل وجه كريم"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك المخرج محمد سامي متابعيه صورتين له أمام الكعبة بملابس الإحرام، برفقة زوجته الفنانة مي عمر، أثناء أداء مناسك العمرة.

وظهرت "مي" مرتدية الحجاب، ونشر "سامي" الصورتين عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

يُذكر أن الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي خطفا الأنظار خلال حضورهما مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وكانت مي عمر تحدثت عن قرار زوجها محمد سامي باعتزال الإخراج وتراجعه عنه مؤخرًا، وذلك خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وقالت مي عمر عن قرار الاعتزال: "محمد أحيانًا بيتعب لأنه بقاله فترة طويلة بيشتغل، وكان عنده مسلسلين في نفس الوقت، وده شيء صعب جدًا".

وأضافت: "حس إنه محتاج يريح، لكن محمد فنان حقيقي عنده موهبة أكبر مما يتخيل وهذه الموهبة هتمنعه إنه يتوقف عن الشغل".

