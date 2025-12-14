الداخلية تضبط 4 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة خلال 24 ساعة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربات أمنية متواصلة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط مبالغ مالية تُقدَّر بنحو 4 ملايين جنيه بحوزة عدد من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بقيمة مالية إجمالية بلغت قرابة 4 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك في إطار استمرار الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

