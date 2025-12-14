رئيس إسرائيل يدين الهجوم على تجمع يهودي في سيدني بأستراليا

وكالات

أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف تجمعًا يهوديًا قرب مدينة سيدني الأسترالية، واصفًا إياه بـ"الوحشي".

وقال هرتسوج: "إخواننا وأخواتنا في سيدني تعرضوا لهجوم من إرهابيين أشرار في هجوم وحشي على اليهود الذين ذهبوا لإضاءة أول شمعة من شموع عيد الأنوار على شاطئ بوندي"، حسب تعبيره.

كما علق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على الهجوم، قائلًا في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "أشعر بالصدمة والذهول إزاء الهجوم المسلح المروع الذي استهدف احتفالًا بعيد حانوكا في سيدني، أستراليا".

وصباح اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام أسترالية بوقوع حادث إطلاق نار استهدف تجمعًا لرواد احتفالات يهودية بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

اقرأ أيضًا:

إطلاق نار خلال حفل يهودي في أستراليا وسقوط عشرات القتلى والجرحى |فيديو