رئيس إسرائيل يدين الهجوم على تجمع يهودي في سيدني بأستراليا

كتب : مصراوي

11:56 ص 14/12/2025

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

وكالات

أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف تجمعًا يهوديًا قرب مدينة سيدني الأسترالية، واصفًا إياه بـ"الوحشي".

وقال هرتسوج: "إخواننا وأخواتنا في سيدني تعرضوا لهجوم من إرهابيين أشرار في هجوم وحشي على اليهود الذين ذهبوا لإضاءة أول شمعة من شموع عيد الأنوار على شاطئ بوندي"، حسب تعبيره.

كما علق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على الهجوم، قائلًا في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "أشعر بالصدمة والذهول إزاء الهجوم المسلح المروع الذي استهدف احتفالًا بعيد حانوكا في سيدني، أستراليا".

وصباح اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام أسترالية بوقوع حادث إطلاق نار استهدف تجمعًا لرواد احتفالات يهودية بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي مدينة سيدني جدعون ساعر

