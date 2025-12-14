رسميًا.. حماس تؤكد اغتيال القيادي رائد سعد في غارة إسرائيلية

وكالات

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، رسميًا القيادي البارز في جناحها العسكري (كتائب القسام)، رائد سعد، في غارة إسرائيلية استهدفت غرب مدينة غزة السبت.

وقال رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية: "يرتقي القائد رائد سعد (أبو معاذ) شهيدًا وبرفقته إخوانه الذين كانوا معه، هذا القائد العابد الزاهد، الذي نذر حياته لدينه ووطنه، وجاهد في سبيل الله، فعاش مطاردًا للاحتلال عشرات السنين، لم تفتر له عزيمة، ولم تلن له قناة، فكان جاهدًا مجاهدًا، فنعم الجهاد هو، ونعمت الشهادة هي".

وأكد الحية، في كلمة ألقاها اليوم، أن الشعب الفلسطيني يمر بأيام صعبة ومعاناة قاسية نتيجة العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأن عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين وأصحاب البيوت المهدمة يعيشون في العراء في ظل البرد القارس والسيول الجارفة.

كما لفت القيادي إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون لحملة إرهاب ممنهجة تتكامل فيها سياسات الاحتلال العسكرية مع اعتداءات المستوطنين.

