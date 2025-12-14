إعلان

إطلاق نار خلال حفل يهودي في أستراليا وسقوط عشرات القتلى والجرحى |فيديو

كتب : محمد جعفر

11:48 ص 14/12/2025

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام أسترالية بوقوع حادث إطلاق نار، صباح اليوم الأحد، استهدف تجمعًا لرواد احتفالات يهودية بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وذكرت تقارير محلية أن مسلحين فتحوا النار على المشاركين في الفعالية، التي حضرها مئات من أفراد الجالية اليهودية، ما تسبب في حالة من الذعر ودفع المحتفلين إلى الفرار من المكان، قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه بهما.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وقع إطلاق النار أثناء إلقاء أحد قادة الجالية كلمة خلال الاحتفال، قبل أن يتبين لاحقًا أن أصوات الفوضى ناتجة عن هجوم مسلح في الموقع.

وأعلنت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز أن اثنين من المشتبه بهم رهن الاحتجاز، مؤكدة في بيان أن العملية الأمنية لا تزال جارية، وداعية المواطنين إلى تجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن السلطات على دراية بالوضع الأمني النشط في بوندي، مطالبًا المتواجدين في محيط الحادث بمتابعة التعليمات والمعلومات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز.

وأظهرت مقاطع مصورة من موقع الحادث أشخاصًا مصابين ملقين على الأرض، بينما كان مدنيون ورجال شرطة يقدمون الإسعافات الأولية، كما أظهر أحد المقاطع مشتبهين اثنين يطلقان النار من جسر باتجاه موقع الاحتفال.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن عدد القتلى بلغ 10 أشخاص، فيما أعلن الإسعاف الأسترالي نقل 13 مصابًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط استمرار التحقيقات لتحديد ملابسات الهجوم ودوافعه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق نار حفل يهودي أستراليا عيد الأنوار شاطئ بوندي مدينة سيدني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة