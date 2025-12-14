إطلاق نار خلال حفل يهودي في أستراليا وسقوط عشرات القتلى والجرحى |فيديو

أفادت وسائل إعلام أسترالية بوقوع حادث إطلاق نار، صباح اليوم الأحد، استهدف تجمعًا لرواد احتفالات يهودية بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

#BREAKING Multiple casualties after two gunmen opened fire at Bondi Beach, Sydney pic.twitter.com/Xk7LQDi8xZ — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) December 14, 2025

وذكرت تقارير محلية أن مسلحين فتحوا النار على المشاركين في الفعالية، التي حضرها مئات من أفراد الجالية اليهودية، ما تسبب في حالة من الذعر ودفع المحتفلين إلى الفرار من المكان، قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه بهما.

you can hear the many gunshots - people fleeing bondi beach https://t.co/BuACnE89aN pic.twitter.com/VXe0fyYey5 — Sina (@SinaHartung) December 14, 2025

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، وقع إطلاق النار أثناء إلقاء أحد قادة الجالية كلمة خلال الاحتفال، قبل أن يتبين لاحقًا أن أصوات الفوضى ناتجة عن هجوم مسلح في الموقع.

وأعلنت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز أن اثنين من المشتبه بهم رهن الاحتجاز، مؤكدة في بيان أن العملية الأمنية لا تزال جارية، وداعية المواطنين إلى تجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

وفي السياق ذاته، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن السلطات على دراية بالوضع الأمني النشط في بوندي، مطالبًا المتواجدين في محيط الحادث بمتابعة التعليمات والمعلومات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز.

وأظهرت مقاطع مصورة من موقع الحادث أشخاصًا مصابين ملقين على الأرض، بينما كان مدنيون ورجال شرطة يقدمون الإسعافات الأولية، كما أظهر أحد المقاطع مشتبهين اثنين يطلقان النار من جسر باتجاه موقع الاحتفال.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن عدد القتلى بلغ 10 أشخاص، فيما أعلن الإسعاف الأسترالي نقل 13 مصابًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط استمرار التحقيقات لتحديد ملابسات الهجوم ودوافعه.