غلق 114 محلا مخالفا وضبط 10 أطنان دقيق مدعم في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:13 م 14/12/2025

ضبط دقيق بلدي مدعم - ارشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء وضبط الأسواق.
وأسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن غلق 114 محلًا لمخالفة قرار الغلق وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل المقررة، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء. وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.
وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية الموسعة، التي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وضبط نحو 10 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة.
وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
وشددت الوزارة على استمرار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق، ومواجهة أي محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يحقق الصالح العام.

وزارة الداخلية مجلس الوزراء ترشيد استهلاك الكهرباء ضبط دقيق مدعم النيابة العامة

