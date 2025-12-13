هانوي- (د ب أ)

قال السفير الأمريكي لدى فيتنام، مارك نابر، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع وتعميق علاقات الدفاع مع فيتنام، في الوقت الذي يواصل فيه الجانبان بحث تفاصيل اتفاق تجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن نابر قوله في هانوي: "أعتقد أن التجارة في مجال الدفاع سوف تصبح على نحو متزايد سمة رئيسية في علاقات بلدينا... نتشارك الاهتمام ببحر جنوب الصين الحر، والمفتوح، والاهتمام بالسلام والاستقرار والازدهار في هذه المنطقة، ونتوقع أن يستمر ذلك".

ويوم الاثنين الماضي، وصل الطراد الصاروخي الموجه يو إس إس روبرت سمولز وسفينة الهجوم البرمائية يو إس إس تريبولي إلى ميناء تيان سا، بمدينة دا نانج، الفيتنامية، وعلى متنهما حوالي 2300 من البحارة ومشاة البحرية الأمريكية، في إطار العمليات الروتينية للأسطول الأمريكي السابع، وسط تركيز متزايد على حرية الملاحة والأمن الإقليمي في المياه المتنازع عليها ببحر جنوب الصين.

وقال السفير، على هامش مراسم إعادة رفات: "أعتقد أننا سنشهد المزيد من زيارات السفن خلال العام المقبل، وأننا سنواصل رؤية فرص أكبر لقادتنا العسكريين".

ولطالما أشار مسؤولو فيتنام إلى خطط لشراء مزيد من السلع الأمريكية عالية القيمة، بما في ذلك معدات الدفاع والأمن القومي، بهدف تقليص الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، الذي بلغ في عام 2024 حوالي 5ر123 مليار دولار.