إعلان

إصابة 3 صيادين فلبينيين جراء اعتداء خفر السواحل الصيني على قواربهم

كتب : مصراوي

12:43 م 13/12/2025

صيادين فلبينيين - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مانيلا- (أ ب)

قال خفر السواحل الفلبيني، اليوم السبت، إن سفن خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه القوية ومناورات الاعتراض ضد 20 قارب صيد من الفلبين قبالة منطقة ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مما أسفر عن إصابة ثلاثة فلبينيين، كما تضرر قاربان في الاعتداء الخطير.

وأضاف خفر السواحل أن أفراد خفر السواحل الصيني، على متن قوارب مطاطية أصغر حجما، قطعوا، عن عمد في وقت لاحق، خطوط المرساة الخاصة بالعديد من القوارب الفلبينية عصر أمس الجمعة، قبال سابينا شول "مما عرض السفن وطواقمها للخطر وسط تيارات قوية وأمواج مرتفعة".

ولم يعقب المسؤولون الصينيون على الفور على أحدث اندلاع للنزاعات الإقليمية القائمة منذ فترة طويلة في بحر الصين الجنوبية ولكنهم تعهدوا بالدفاع عن مطالباتهم الإقليمية بأي ثمن.

وتطالب الصين بأحقيتها في كامل بحر الصين الجنوبي، وهو طريق تجاري عالمي رئيسي، رغم حكم تحكيمي في 2016 ، قضى بأن المطالبات الواسعة من بكين باطلة، استنادا إلى معاهدة الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982. وترفض الصين الحكم، وتصفه بأنه زائف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خفر السواحل قارب صيد صيادين فلبينيين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضم الزوجة| خدمة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات- اضغط لمعرفة الضوابط
عاجل | أول تعليق رسمي على فيديو الأمطار داخل المتحف المصري الكبير- اضغط للتفاصيل