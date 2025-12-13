إصابة 3 صيادين فلبينيين جراء اعتداء خفر السواحل الصيني على قواربهم

مانيلا- (أ ب)

قال خفر السواحل الفلبيني، اليوم السبت، إن سفن خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه القوية ومناورات الاعتراض ضد 20 قارب صيد من الفلبين قبالة منطقة ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مما أسفر عن إصابة ثلاثة فلبينيين، كما تضرر قاربان في الاعتداء الخطير.

وأضاف خفر السواحل أن أفراد خفر السواحل الصيني، على متن قوارب مطاطية أصغر حجما، قطعوا، عن عمد في وقت لاحق، خطوط المرساة الخاصة بالعديد من القوارب الفلبينية عصر أمس الجمعة، قبال سابينا شول "مما عرض السفن وطواقمها للخطر وسط تيارات قوية وأمواج مرتفعة".

ولم يعقب المسؤولون الصينيون على الفور على أحدث اندلاع للنزاعات الإقليمية القائمة منذ فترة طويلة في بحر الصين الجنوبية ولكنهم تعهدوا بالدفاع عن مطالباتهم الإقليمية بأي ثمن.

وتطالب الصين بأحقيتها في كامل بحر الصين الجنوبي، وهو طريق تجاري عالمي رئيسي، رغم حكم تحكيمي في 2016 ، قضى بأن المطالبات الواسعة من بكين باطلة، استنادا إلى معاهدة الأمم المتحدة بشأن قانون البحار لعام 1982. وترفض الصين الحكم، وتصفه بأنه زائف.