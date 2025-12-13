الدفاع المدني بغزة يطالب بوقف الاعتماد على الخيام كحل للإيواء

وكالات

قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل: "مررنا بمرحلة صعبة وكارثية للغاية في ظل المنخفض الجوي"، لافتًا إلى أن كل الدلائل التي عاشها سكان القطاع في ظل المنخفض الجوي تؤكد أن الخيام لا يمكن أن تكون مكان آمن.

وأكد بصل، اليوم السبت، أنه يجب أن يتوازى إدخال الكرفانات إلى القطاع مع عملية إعادة الإعمار، مضيفًا "آن الأوان أن يتحرك المجتمع الدولي لبدء إعادة إعمار قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، إن سياسة الخيام مرفوضة بشكل قطعي وعلى الدول المانحة والوسطاء أن يمتنعوا عن إدخالها إلى القطاع.

وفي سياق متصل، قال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي سيقيم مدن الكرفانات في مناطق يحددها يدخل إليها من يريد و"هذه أول بوادر الترحيل القسري ضد شعبنا".

وأكد التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات بغزة: "نحن في حاجة إلى كرفانات تأوينا وتسترنا وليس إلى خيام".