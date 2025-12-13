رئيس وزراء ماليزيا يحث كمبوديا وتايلاند على وقف الأعمال العدائية

كوالالمبور/بنوم بنه (كمبوديا)- (د ب أ)

أجرى رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسي وزراء كمبوديا هون مانيت وتايلاند أنوتين تشارنفيراكول.

وأعرب أنور ،خلال المحادثات، عن مخاوف ماليزيا من تداعيات الصراع وحث الجانبين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية وتجنب أي عمل عسكري يمكن أن يصعد الصراع، بما في ذلك استخدام القوة أو حشد القوات المسلحة، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم السبت.

ودعما لحل الصراع وتعزيز السلام، اقترح أنور إبراهيم نشر فريق من المراقبين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بقيادة رئيس أركان القوات المسلحة الماليزية لمراقبة الوضع على الأرض.

وسيتم إجراء المهمة باستخدام نظام مراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، توفره حكومة الولايات المتحدة في نفس الوقت.

وكانت كمبوديا قد ذكرت في وقت سابق اليوم السبت أن تايلاند واصلت إلقاء قنابل على أراضيها، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق الجارتين على وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك "لم توقف القوات التايلاندية القصف بعد، ومازالت تواصل القصف".

وكان ترامب قد أعلن أمس الجمعة أن الزعيمين التايلاندي والكمبودي اتفقا على تجديد وقف لإطلاق النار كانت إدارة ترامب قد ساعدت في التوصل إليه في وقت سابق من العام الجاري، بعد أيام من الاشتباكات الدامية التى أسفرت عن سقوط قتلى.

وأعلن ترامب عن الاتفاق على إعادة تفعيل وقف إطلاق النار، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اتصالات هاتفية بكل من رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت.

وتوسطت ماليزيا في وقف إطلاق النار الأصلي في يوليو الماضي، وتم تمريره بضغط من ترامب، الذي هدد بحجب امتيازات التجارة ما لم توافق تايلاند وكمبوديا عليه.